У Чернігові жінка проникла в будинок і намагалась вкрасти ікону та антикваріат.

Як повідомляє Поліція Чернігівщини на своїй сторінці у Faacebook, зранку 21 липня, на пульт поліції охорони надійшов сигнал про спрацювання сигналізації в приватному будинку у Чернігові.

На місце події негайно виїхала група затримання поліції охорони та патрульна поліція, де затримали раніше судиму чернігівку.

У зловмисниці поліцейські виявили та вилучили ікону, кілька десятків колекційних монет і статуетку.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) - карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Триває досудове розслідування.

Поліція також закликає громадян укладати договори на охорону квартир і приватних помешкань. Особливо це актуально на час літніх відпусток, коли власники житла тривалий час відсутні і не мають змогу контролювати своє майно.