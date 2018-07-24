На Чернігівщині злочинці катували священика УПЦ та його матушку сльозогінним газом

У ніч з 23 на 24 липня у селі Локнисте Менського району Чернігівської області було скоєно розбійний напад на будинок священика.

У результаті постраждав протоієрей Стефан Гавій, матушка та 6-річний онук, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт Чернігівської єпархії.

Близько першої години ночі двоє невідомих зламали вікно та проникли в будинок. Хлопчика зачинили у сусідній кімнаті, а священика з матушкою зв’язали, катували сльозогінним газом, били та вимагали гроші – 10 тисяч доларів, за «інформацією» їхнього навідника.

Злочинці перевернули все в будинку, але здобиччю були незначні заощадження священика та сережки матушки. Зловмисники втекли на автомобілі отця Стефана – старенькому ВАЗі, який покинули у Чернігові.

За фактом нападу порушено кримінальну справу. Триває слідство.

Наразі стан священика, матушки та їхнього онука задовільний.