На Чернігівщині дощі заливають пам’ятку архітектури - храм XVIII століття (відео)

На Чернігівщині дощі заливають церкву XVIII століття.

За словами настоятеля храму, проблема в неякісній і незавершеній реконструкції церкви, повідомляє "Час Чернігівський".

Георгіївська церква у Седневі є пам’яткою архітектури, яка охороняється державою. Та понад 10 років під час кожного дощу її заливає водою.

Настоятель Георгіївської церкви отець Тимон зняв на відео, як під час зливи у Седневі дерев’яний храм знову затопило.

Коли знімальна група приїхала до храму, настоятеля на місці не було. Тож спілкувалися з його матір’ю – Тамарою Блинець. Вона говорить: ця проблема виникла понад 10 років тому, після того, як тут розпочали реставрацію, яку так і не завершили.

За словами, Олександра Дмитрюка, начальника управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, грошей на реставрацію церкви наразі немає, але ситуацію вони триматимуть під контролем. Вже створили паспорт об’єкту і займаються іншою документацією.