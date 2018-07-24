У Києві охочих запрошують долучитися до створення унікальної рукописної Біблії

До дня Хрещення Русі на Співочому полі відбудеться культурна програма / facebook.com/kmcnt

Жителі та гості Києва у суботу, 28 липня, на Співочому полі зможуть долучитися до створення рукописної Біблії.

Про це розповіла заступник директора Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень Жанна Румко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У нас є новий проект. У тих, хто прийде на Співоче поле 28 липня, буде можливість увійти в історію людства і в історію України та власноруч написати вірш у Біблію і залишити його на довгі роки. Це така рукописна Біблія буде", - повідомила Жанна Румко на прес-конференції в понеділок у Києві.

Вона нагадала, що в Біблії понад 30 тисяч віршів. За словами Жанни Румко, цього дня на Співочому полі в рамках культурно-мистецького проекту "Духовний Промінь" до 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України відбудеться фестиваль духовно-християнської музики та співу "Духовні піснеспіви".

Директор Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень Микола Пересунько розповів, що проект "Духовні промені" в рамках святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України передбачає три складові: 25 липня - відкриття виставки ікон у Київській міській державній адміністрації; 28 липня - основна подія на Співочому полі, 29 липня біля пам'ятника Магдебурзькому праву відбудеться флеш-моб, "Молитва".