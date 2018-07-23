На Прикарпатті відкрито кримінальне провадження щодо побиття депутата священиком УАПЦ.

Тисменицький відділ поліції за заявою депутатки Підпечарської сільської ради Ольги Герінгер-Гринишин відкрив кримінальне провадження щодо місцевого священика Ігоря Приймака за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України – нанесення легких тілесних ушкоджень. Про це повідомляє інтернет-видання «Курс»

За клопотанням слідчого Тисменицький районний суд призначив експертизу для з’ясування, які саме тілесні ушкодження були спричинені жінці – їхній характер, ступінь тяжкості, давність утворення.

Як ідеться в ухвалі суду, потерпіла звернулася в поліцію із заявою про те, що 10 липня на подвір’ї церкви Різдва Христового (УАПЦ) у селі Підпечари її побив односельчанин.

Мова йде про конфлікт між депутаткою Підпечарської сільської ради Ольги Герінгер-Гринишин та священиком церкви Різдва Христового Ігорем Приймаком.

Донька потерпілої Зоряна Герінгер-Гринишин розповіла, що священик біля церкви зняв із штанів ремінь та побив ним її матір, яка є парафіянкою УГКЦ. Також жінка зазначила, що це не перший конфлікт, який виник між її мамою та отцем Ігорем.