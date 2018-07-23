На Чернігівщині руйнується церква, у якій знімали радянський фільм "Вій"

На Чернігівщині в селищі Седнів руйнується легендарна Георгіївська церква XVIII століття, у якій свого часу проходили зйомки радянського фільму "Вій".

Як повідомила в Facebook народний депутат від "Самопомочі" Анна Романова, вона вже відправила відповідні запити на ім'я міністра культури, губернатора і селищного голови щодо негайного ремонту козацького храму. Про це пише "Обозреватель".

У свою чергу священик Тимур Блинець опублікував відео, на якому видно, як протікає дах церкви під час дощу.

За його словами, розпочата раніше реконструкція храму так і не була доведена до кінця, незважаючи на те, що священнослужителі "писали десятки листів" і "зверталися до всіх і до кожного".

Георгіївська церква в Седневі є історико-архітектурною пам'яткою. Храм являє собою рідкісний зразок монументальних дерев'яних споруд на Лівобережжі України періоду бароко.

Всередині церкви знімалися ключові епізоди радянського фільму "Вій" (1967 року) за однойменною повістю Миколи Гоголя. Ці кадри не увійшли до остаточного варіанту стрічки, однак декорації відповідних сцен, знятих у павільйоні «Мосфільму», в цілому повторюють інтер'єри Георгіївської церкви.