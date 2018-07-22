Олександр Усик подякував Богу за перемогу у фіналі WBSS

Олександр Усик у ніч з 21 на 22 липня став абсолютним чемпіоном світу і володарем кубку Мухаммеда Алі, отримавши перемогу у поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

Боксер розповів, що його перші думки і слова після перемоги були про Бога, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на YouTube-канал «Інтер».

Цієї ночі Олександр Усик, чемпіон світу за версіями WBO і WBC, зустрівся у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) з володарем поясів IBF і WBA Муратом Гассієвим.

Ще перед боєм боксер сказав українським журналістам: «Я роблю все заради Православної віри. Друзі, всім добра, всім миру. Світ любить сильних!».

Перше, що зробив Олександр після бою - перехрестився і звершив земний уклін. Першими його словами були «слава Богу!».

А перше, що подумав: «Господи, Іісусе Христе, дякую, що ти мені дав силу, привів сюди і подарував перемогу». Про це розповів чемпіон в інтерв’ю на рингу після поєдинку.