На Київщині 120 дітей відпочили у православному таборі "Віфлеєм"

У селі Зазим'я Броварського району Київської області з 16 по 20 липня відбувся традиційний православний дитячий табір "Віфлеєм".

Протягом п'яти днів табору 120 дітей та молоді брали активну участь у насиченій програмі, яка включала в себе ранішні і вечірні молитви, зарядку, різноманітні спортивні та інтерактивні ігри, цікаві квести, бесіди із священиками, вечірню кіногалявину, плавання на катамарані, верхову їзду на конях та участь у Божественній літургії в жіночому монастирі на честь преподобномучениці Єлизавети на березі Десни. Про це повідомляє сайт Бориспільської єпархії УПЦ.

Цього року табір відвідав керуючий єпархією митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, який благословив учасників табору та заспівав разом з дітьми Гімн.

В останній день до табору завітав Юрій Ліфансе, котрий представляє в Україні міжнародну спільноту Святого Егідія. Він розповів учасникам табору як важливо не боятись робити добрі справи в своєму житті та проявляти милосердя до людей, які нас оточують.

Учасники табору та вожаті продемонстрували підготовлені загонами театральні постановки та свої індивідуальні таланти.

Завершився табір подячним молебнем та врученням подяк і грамот учасникам.

У таборі деякі діти вперше приступили до таїнства сповіді і причастя.