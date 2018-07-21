У Кременчуці протестують проти будівництва собору УПЦ КП на центральній площі

Кременчужани проти того, щоб на площі Перемоги Українська православна церква Київського патріархату будувала собор, зруйнований за радянських часів.

Щоб висловити свій протест, 22 липня мешканці міста зберуться на площі біля міськвиконкому, повідомляє сайт міста Кременчука "05366.com.ua".

Початок мітингу призначено на 15.00.

«Акція протесту проти спроби забудувати єдину придатну площу для проведення заходів у нашому місті. Забудову збирається провести УПЦ КП, незважаючи на те, що їй вже неодноразово відмовляли у забудові саме основної площі міста і пропонували вибрати місце для собору», - повідомляють організатори мітингу.