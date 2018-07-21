В Одесі відбудеться концерт церковної і світської музики, присвячений 1030-літтю Хрещення Русі

У неділю, 29 липня, в Одесі відбудеться концерт, присвячений 1030-літтю Хрещення Київської Русі. У святковій програмі візьмуть участь церковні та світські творчі колективи, повідомляє "Православна Одеса". Перед одеситами виступить хор Одеської єпархії УПЦ, хореографічні та вокальні колективи міста Одеси. Концерт розпочнеться біля пам'ятника Дюку де Рішельє на Приморському бульварі о 18.00 29 липня.

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