У Луцьку вшанували пам'ять визволителів Волині від нацистських загарбників

Вчора, 20 липня, на Меморіалі Вічної Слави у Луцьку тривали урочисті заходи, присвячені річниці визволення Волинської області від нацистських військ.

В урочистостях разом з небагатьма ветеранами поважного віку – свідками тих подій – взяли участь представники влади, громадськості та священнослужителі, повідомляє сайт Волинської єпархії УПЦ.

З благословення керуючого Волинською єпархією УПЦ єпископа Нафанаїла, у цей день вшанували визволителів священнослужителі єпархії та студенти Волинської духовної семінарії. До підніжжя пам’ятника Невідомому солдатові священнослужителі поклали жалобний вінок.

Панахиду за загиблими військовослужбовцями та мирними жителями очолив голова єпархіального відділу «Церква і суспільство» протоієрей Олександр Богданов. Під час молитви співав хор семінаристів Волинської духовної семінарії.

Як повідомляє "Перший канал соціальних новин", за опублікованою статистикою, під час війни загинули 165 тисяч мирних волинян та чимало військових. При визволенні Волині загинуло майже 26 тисяч радянських військовослужбовців, хоча, як свідчать різні джерела, у тому числі ветерани, ця цифра може бути більшою у два з половиною рази.

Після визволення волинського краю понад півтори тисячі волинян продовжили боротьбу з нацистами у Польщі, Німеччині, Східній Пруссії, Прибалтиці. Майже кожен третій не повернувся до рідного дому.