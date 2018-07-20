На Львівщині відреставрують розписи двох старовинних храмів

Департамент архітектури та розвитку містобудування ЛОДА визначився з підрядниками на реставрацію стінописів та іконописів пам'яток національного значення у Дрогобичі.

Як повідомляє "Zaxid.net", йдеться про церкву Воздвиження Чесного Хреста 1661 року та церкву св. Юра 1678 року. Результати обох тендерів опубліковані в системі публічних закупівель Prozorro.

У тендері на реставрацію стінопису церкви Воздвиження Чесного Хреста перемогло державне підприємство «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут "Укрзахідпроектреставрація"» за 5 млн 54 тисяч грн. За ці гроші інститут повинен укріпити зруйновану деревину, замурувати тріщини в деревині тирсою, обробити деревину спеціальним просочуванням, видалити бруд, кіптяву та плісняву з ікона та стінописів, а також тонувати втрачені елементи живопису.

Церква Воздвиження Чесного Хреста у Дрогобичі – це пам'ятка архітектури національного значення. Вперше була побудована у 1496 році, але під час татарського нападу 1599 році згоріла. Відновили храм у 1661 році.

Стінописи та іконописи храму св. Юра реставруватиме ТзОВ «Львівське спеціальне науково-реставраційне проектно-виробниче управління "Львів-Реставрація"» за 5,9 млн грн, яке раніше уже перемагало в тендерах на реставрацію балконів і під’їздів у історичній частині Львова.

Церква св. Юра – це пам’ятка архітектури національного значення. Спочатку вона була побудована у селі Надіїв біля Долини на Івано-Франківщині. У 1657 році її перенесли до Дрогобича та встановили на місці церкви, яка колись згоріла. У1678 році до неї добудували дзвіницю.