На території Ужгородського замку розпочалися розкопки середньовічної церкви (відео)
13:39, 20 липня 2018Суспільство
1476 0
Ужгородський замок / zkmuseum.com
На території Ужгородського замку розпочалися розкопки.
Їх проводять студенти-практиканти першого курсу історичного факультету УжНУ разом із учнями археологічного гуртка Закарпатського центру туризму, повідомляє UA-Reporter.com і "Тиса-1".
Об’єкт цьогорічного археологічного дослідження - руїни середньовічної церкви, яка розташована у фортеці.
За 4 дні роботи студенти знайшли кілька непошкоджених поховань, датованих XVІІІ століттям.
Серед знахідок - монета, медальйон, кістки та черепи. Археологічна експедиція в Ужгородському замку триватиме три тижні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter