На території Ужгородського замку розпочалися розкопки середньовічної церкви (відео)

На території Ужгородського замку розпочалися розкопки. Їх проводять студенти-практиканти першого курсу історичного факультету УжНУ разом із учнями археологічного гуртка Закарпатського центру туризму, повідомляє UA-Reporter.com і "Тиса-1". Об’єкт цьогорічного археологічного дослідження - руїни середньовічної церкви, яка розташована у фортеці. За 4 дні роботи студенти знайшли кілька непошкоджених поховань, датованих XVІІІ століттям. Серед знахідок - монета, медальйон, кістки та черепи. Археологічна експедиція в Ужгородському замку триватиме три тижні.

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