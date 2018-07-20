В Одесі розпочинаються заходи, присвячені 1030-річчю Хрещення Русі

В Одесі розпочинаються заходи, присвячені 1030-літтю Хрещення Русі.

Про це повідомляє Odessit.ua з посиланням на прес-службу міськради.

Вони відкрилися 18 липня відкритим уроком релігієзнавства «Історія української церкви» в бібліотеці-філії № 8.

У Свято-Іверському чоловічому монастирі проведуть освячення храму Преподобного Серафима Саровського. У храмах міста пройдуть Божественні літургії, у Свято-Успенському кафедральному соборі відбудеться молебень перед Касперівською іконою Божої Матері.

Крім того, в бібліотеках міста відбудуться кінематографічні години, виставки з історії релігії, уроки духовності, православні читання, експозиції та книжкові виставки. У навчальних закладах відбудуться тематичні години спілкування, лекції та круглі столи «Хрещення Київської Русі – України та його історичне значення». Відповідне розпорядження про проведення заходів підписав Одеський міський голова 23 червня.