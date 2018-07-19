Представники влади та Церков домовились, як святкуватимуть 1030-річчя Хрещення Русі

Сьогодні, 19 липня, відбулося засідання Організаційного комітету з підготовки відзначення 1030-річчя Хрещення Русі, під час якого представники влади та релігійних організацій обговорили питання проведення урочистостей у дні ювілейних святкувань.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, засідання комітету відбулося в Будинку Уряду під головуванням Віце-прем’єр міністра України П. Розенка та Заступника Голови Адміністрації Президента України Р. Павленка.

Серед представників влади на засіданні були присутні Міністр культури України Є. Нищук, очільники поліції, профільних міністерств та відомств.

З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Онуфрія, у засіданні оргкомітету взяли участь голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу архієпископ Климент та єпископ Миколай.

Члени оргкомітету, до якого увійшли і представники релігійних конфесій, обговорили низку питань, пов’язаних з організацією масових заходів за участю віруючих громадян та гостей нашої Держави.

Заступник Голови Національної поліції О. Фацевич повідомив, що у святкові дні забезпеченням порядку в Києві будуть займатися понад 3 тисячі поліцейських та близько півтори тисячі військовослужбовців.

Було зазначено, що для урочистого молебню на Володимирській гірці та Хресної ходи вірян УПЦ 27 липня визначений час з 11.00 до 16.30.

Також представники Оргкомітету розповіли про запрошення іноземних делегацій для участі у святкуванні. Зокрема, повідомлено, що очікується прибуття делегації Константинопольського Патріархату у складі Митрополита Гальського Емануїла, єпископа Чиказького Даниїла та єпископа Едмонтонського Іларіона.