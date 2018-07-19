У Криму відновлять церкву, яка була зруйнована під час землетрусу в 1927 році

Зруйнований у Криму в 1927 році під час землетрусу храм Вознесіння Господнього у Лівадії буде відновлений.

Про це повідомляє kafanews.com з посиланням на прес-службу адміністрації Ялти.

Землетрус, який стався у вересні 1927 року, був найпотужнішим на території півострова. Наприклад, у районі Ялти було зруйновано понад 70% будівель. Постраждали Воронцовський палац в Алупці та замок «Ластівчине гніздо».

«Митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар благословив відновлення церкви Вознесіння Господнього у Лівадії. Він взяв участь у закладенні капсули на місці зруйнованого раніше храму, який буде відтворений як пам'ятник 100-річчя трагічної загибелі царської сім'ї», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влада Ялти прийняли рішення про виділення єпархії ділянки для будівництва цієї культової споруди. В основі храму була закладена капсула з посланням для майбутніх поколінь віруючих. Будівельники вже виконали всі необхідні укріплювальні роботи та нульовий цикл робіт - зведено бетонну основу майбутнього храму. Приблизні терміни здачі храму і сума, необхідна на його відновлення, не називаються.

Церква Вознесіння Господнього в Лівадії була споруджена за проектом архітектора Альфонса Венсана в 1876 році за підтримки імператриці Марії Олександрівни. Вона була побудована для всіх, хто проживав і працював у її літньому маєтку.

У 1927 році після землетрусу зруйнована церква була розібрана городянами на будматеріали.