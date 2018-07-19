У Чернігові археологи розкопали давнє християнське семиярусне кладовище

У Чернігові на мисі Єлецької гори місцеві археологи під час розкопок виявили християнське семиярусне кладовище, яке діяло на території міста з XIV до XIX століття.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила кандидат історичних наук, доцент інституту історії, етнології та правознавства Національного університету Чернігівського колегіуму Олена Черненко.

Черненко зазначила, що це кладовище не позначено на жодному з планів Чернігова і не згадується у письмових джерелах.

"Поміж могил у материку вдалось виявити залишки більш давніх об’єктів (ям та споруд): Х – початку ХІ ст. та ХІІ – початку ХІІІ ст. З цими об’єктами пов’язані, окрім численних уламків кераміки, знахідки імпортного посуду, предметів побуту (ключі, ножі, пряслиця), вудила та кресало, копоушка, деякі інші речі", – зазначила історик.

За її словами, ця знахідка лише підтверджує те, що після монгольської навали (не раніше XIV ст.) на цій ділянці сформувалося християнське кладовище. Черненко додала, що це кладовище функціонувало впродовж багатьох століть, у результаті чого утворилося цілих сім поверхів.

Також історик припустила, що, у зв'язку з тим, що на кладовищі є багато дитячих могил, воно не було монастирським. Біля могил археологи також знайшли хрестик XVIII століття, дві «димлені» миски того ж часу та інші предмети побуту.