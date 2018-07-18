У Криму вандали зруйнували мусульманське кладовище

На мусульманському кладовищі у селищі Багерове Ленінського району Криму невідомі вандали зруйнували близько 15 надгробків.

Як з посиланням на місцевих жителів повідомив кримськотатарський активіст Наріман Джелял, інцидент стався напередодні, 17 липня, передає Islam-today.

Жителі села, за його словами, вже звернулися до правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування.

Наголошується, що це – далеко не перший випадок атаки вандалів на мусульманські цвинтарі, причому винуватці погромів жодного разу так і не були знайдені.