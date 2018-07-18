У Криму вандали зруйнували мусульманське кладовище
23:26, 18 липня 2018Суспільство
513 0
На мусульманському кладовищі вандали зруйнували близько 15 надгробків / islam-today.ru
На мусульманському кладовищі у селищі Багерове Ленінського району Криму невідомі вандали зруйнували близько 15 надгробків.
Як з посиланням на місцевих жителів повідомив кримськотатарський активіст Наріман Джелял, інцидент стався напередодні, 17 липня, передає Islam-today.
Жителі села, за його словами, вже звернулися до правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування.
Наголошується, що це – далеко не перший випадок атаки вандалів на мусульманські цвинтарі, причому винуватці погромів жодного разу так і не були знайдені.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter