У Харкові презентували дитячу Біблію шрифтом Брайля

Вчора, 17 липня, у Харкові відбулася презентація Біблії для дітей, яка написана шрифтом Брайля.

Видання приурочене до року Біблії в Україні та присвячене особі Блаженної пам’яті Патріарха Любомира (Гузара), який на схилу літ також боровся із недугою, пов’язаною із втратою зору, повідомляє "Католицький оглядач".

Біблія написана у такий спосіб, що спершу дитина буде потребувати ознайомлення із самим текстом – звичайним та шрифтом Брайля, а тоді вже зможе відчитати й самі малюнки, які також нанесені на матеріал цим самим шрифтом.

“Це не є звичайна книга, адже Біблія – це Слово Боже, яке несе в собі світло, – наголосив Екзарх Харківський УГКЦ Василій. – Тому це не є книга лише якась навчальна чи пізнавальна, але найперше це Слово Боже”.

Екзарх Харківський також побажав, “щоби через цю книгу Господь відкрив дітям очі їхнього серця. Щоби це світло Божого Слова відкрило очі душі, щоб ці діти йшли шляхом віри, надії, любові та спасіння.”