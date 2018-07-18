На Франківщині суд оштрафував священика УГКЦ за п’яну їзду та заборонив йому рік водити авто

Калуський міськрайонний суд оштрафував на 10 200 гривень священика УГКЦ Сергія Бусела, який влаштував погоню з патрульними поліцейськими та потрапив у ДТП в Івано-Франківську.

Як повідомляє "Курс", суд заборонив Сергію Буселу рік керувати транспортними засобами. Таке покарання священик отримав за вчинення адміністративного правопорушення за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння).

19 квітня на перехресті вулиць Галицька – Калуське шосе в Івано-Франківську сталася ДТП. Водій "Шкода Октавія" тікав від патрульних та в'їхав у вантажівку. За кермом автомобіля був священик Сергій Бусел, який править у церкві Введення у храм Пресвятої Богородиці УГКЦ у селі Пійло. У крові священика виявили 1,19 проміле алкоголю.

В судове засідання правопорушник не з’являвся, клопотань про відкладення не подавав. Тому, керуючись ст. 268 КУпАП, суддя Олег Мигович розглянув справу без нього.

Вина отця, йдеться в постанові суду, доведена протоколами про адмінправопорушення та висновком Івано-Франківського обласного наркологічного диспансеру про те, що Сергій Бусел перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Також отець має сплатити 352 гривні судового збору.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду Івано Франківської області.