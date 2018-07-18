На Франківщині суд оштрафував священика УГКЦ за п’яну їзду та заборонив йому рік водити авто

14:50, 18 липня 2018
Суспільство
423 0
На Франківщині суд оштрафував священика УГКЦ / kurs.if.ua

Калуський міськрайонний суд оштрафував на 10 200 гривень священика УГКЦ Сергія Бусела, який влаштував погоню з патрульними поліцейськими та потрапив у ДТП в Івано-Франківську.

Як повідомляє "Курс", суд заборонив Сергію Буселу рік керувати транспортними засобами. Таке покарання священик отримав за вчинення адміністративного правопорушення за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння).

19 квітня на перехресті вулиць Галицька – Калуське шосе в Івано-Франківську сталася ДТП. Водій "Шкода Октавія" тікав від патрульних та в'їхав у вантажівку. За кермом автомобіля був священик Сергій Бусел, який править у церкві Введення у храм Пресвятої Богородиці УГКЦ у селі Пійло. У крові священика виявили 1,19 проміле алкоголю. 

В судове засідання правопорушник не з’являвся, клопотань про відкладення не подавав. Тому, керуючись ст. 268 КУпАП, суддя Олег Мигович розглянув справу без нього.

2

Вина отця, йдеться в постанові суду, доведена протоколами про адмінправопорушення та висновком Івано-Франківського обласного наркологічного диспансеру про те, що Сергій Бусел перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Також отець має сплатити 352 гривні судового збору.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду Івано Франківської області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter