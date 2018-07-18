На Тернопільщині усі дерев'яні храми покажуть на інтерактивній карті

Почалось створення інтерактивної карти, на якій відображатимуться усі дерев’яні храми Тернопілля.

Зусилля команди виконавців проекту спрямовані на створення публічного картографічного веб-додатку, який відображатиме розташування усіх дерев’яних храмів Тернопілля на одній електронній карті, чим забезпечать увагу до розвитку туризму області, проблем збереження дерев’яної архітектури, повідомляє "Реально".

Працюють над проектом «Інтерактивна карта дерев’яних храмів Тернопільщини» колектив Благодійного фонду MagneticOne.Org спільно з фахівцями MagneticOne Municipal Technologies.

Першим кроком на шляху реалізації проекту стане створення актуальної бази даних дерев’яних храмів Тернопільської області з системою параметрів, які описують кожен об’єкт.

Наступним етапом реалізації проекту стане трансформація новоствореної бази даних в середовище потужної картографії платформи ArcGIS, яка дозволить пошарово відображати дерев’яні храми Тернопільщини на веб-карті у розрізі районів.