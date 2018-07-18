На виставці українських стародруків у Вінниці показали давні богословські книжки

У Державному архіві Вінницької області триває виставка українських стародруків.

Експонати, відібрані з наукової бібліотеки архіву, датуються ХVI-XIX століттями. Приурочено експозицію 1030-річчю хрещення Київської Русі. Триватиме виставка ще два тижні, повідомляє "Вінниця.info".

«Найстаріша книга серед представлених тут датується 1520 роком, і це книга-пояснення філософських трактатів святого Августина, яка вміщує у собі риси схоластичного Середньовіччя. Серед усіх творів друкарського мистецтва, які вирішили винести на огляд відвідувачів, найбільше налічується книг адміністративної та церковної тематики» - повідомляють організатори виставки.