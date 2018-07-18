Паломницький центр УПЦ проведе екскурсію «Стопами князя Володимира»

Безкоштовну екскурсію «Стопами князя Володимира» місцями, які пов'язані зі святим Володимиром, проведе у Києві Паломницький центр Української Православної Церкви незадовго до урочистостей на честь 1030-річчя Хрещення Русі, у неділю 22 липня.

Розпочнеться паломництво біля стін університету, який колись носив ім'я святого князя, повідомляє сайт Паломницького центру УПЦ.

«Ми побачимо Володимирський собор, пройдемо повз Золоті ворота, зведені одним із нащадків великого князя – Хрестителя Русі. Більшість маршруту пролягатиме по стародавній Володимирській вулиці. Саме на ній стоїть знакова споруда – храм на честь Премудрості Божої, який є одним із сакральних центрів Києва», - повідомляють організатори.

Завершиться екскурсія на Старокиївській горі - у центрі так званого «града Володимира». Там, біля фундаменту Десятинної церкви, на камені висічені слова преподобного Нестора Літописця: «Откуда есть пошла Русская земля».

«Під час екскурсії ми говоритимемо про Київ – стародавній і сучасний, про великого князя Володимира і про його вибір, що змінив на віки долю Київської Русі. Ви почуєте надзвичайні історії про архітекторів і художників, церковних діячів і письменників. Всі вони любили Київ, і кожному з них Київ завдячує своїм теперішнім обличчям. Чекаємо на всіх, хто любить наше місто» - зазначено в анонсі.

Попередній запис на екскурсію обов'язковий.