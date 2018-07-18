Ніна Матвієнко виступила на відкритті православного молодіжного табору на Чернігівщині

У понеділок, 16 липня у селі Гришівка на Чернігівщині розпочав роботу літній православний молодіжний табір «На морі Галелейському».

На відкриття молодіжного табору до його учасників завітала співачка Ніна Матвієнко, яка розповіла молоді про свій життєвий досвід дороги до Бога та заспівала добірку українських пісень. Про це повідомляється на сайті Ніжинської єпархії УПЦ.

У літньому православному таборі «На морі Галелейському» понад сто юнаків і дівчат з усіх районів Ніжинської єпархії зібралися разом для молитви і відпочинку на мальовничому місці поблизу річки Трубин.

Разом діти проводять час у купанні та спортивних іграх. Священики єпархії проводять з молоддю духовні бесіди та відповідають на чисельні питання, які її цікавлять.