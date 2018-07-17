Студентів Харківського національного університету благословили на навчальні польоти

23:55, 17 липня 2018
Суспільство
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Архієпископ благословив особовий склад та освятив бойові машини / eparhia-uman.org.ua

З 16 липня на базі військової частини м. Умані протягом двох місяців будуть проводитись навчальні польоти студентів 3-го курсу Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба.

На запрошення командира військової комендатури архієпископ Уманський і Звенигородський Пантелеімон звершив молебень перед початком доброї справи, а також благословив особовий склад та освятив бойові машини. Про це повідомляється на сайті Уманської єпархії УПЦ. 

/ eparhia-uman.org.ua

Наприкінці владика звернувся до присутніх зі словами настанови та побажав кожному військовослужбовцю незламної віри, терпіння і здоров'я у їхньому відповідальному служінні.

/ eparhia-uman.org.ua

"Освячення - це в першу чергу посвята, коли ми приносимо Богу своє життя, працю, час і сили. Тому освячувати необхідно все, що пов'язано з діяльністю людини. Тут же, в Збройних силах, освячення має ще більш високий сенс - посвячення на служіння Батьківщині", - зазначив архієрей.

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