Студентів Харківського національного університету благословили на навчальні польоти

З 16 липня на базі військової частини м. Умані протягом двох місяців будуть проводитись навчальні польоти студентів 3-го курсу Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба.

На запрошення командира військової комендатури архієпископ Уманський і Звенигородський Пантелеімон звершив молебень перед початком доброї справи, а також благословив особовий склад та освятив бойові машини. Про це повідомляється на сайті Уманської єпархії УПЦ.

Наприкінці владика звернувся до присутніх зі словами настанови та побажав кожному військовослужбовцю незламної віри, терпіння і здоров'я у їхньому відповідальному служінні.

"Освячення - це в першу чергу посвята, коли ми приносимо Богу своє життя, працю, час і сили. Тому освячувати необхідно все, що пов'язано з діяльністю людини. Тут же, в Збройних силах, освячення має ще більш високий сенс - посвячення на служіння Батьківщині", - зазначив архієрей.