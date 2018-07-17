На Закарпатті благословили військовослужбовців, які відбувають на схід України

У п`ятницю, 13 липня, в Ужгороді відбулося чергове відправлення групи військовослужбовців Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку Збройних Сил України на Схід України, на Операцію об’єднаних сил (ООС).

На запрошення керівництва Відділу участь у заході взяв голова відділення Ужгородського району Єпархіального відділу по взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України Мукачівської єпархії протоієрей Петро Баб’як, повідомляє сайт Мукачівської єпархії УПЦ.

Священик здійснив обряд освячення військовослужбовців, які відбувають для виконання завдань за призначенням на територію Луганської області.

У словах проповіді отець Петро призвав усіх до сумлінного несення військової служби та побажав військовослужбовцям щасливого повернення додому.