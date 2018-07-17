На Закарпатті благословили військовослужбовців, які відбувають на схід України

06:42, 17 липня 2018
Суспільство
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На Закарпатті благословили військовослужбовців, які відбувають на ООС / m-church.org.ua

У п`ятницю, 13 липня, в Ужгороді відбулося чергове відправлення групи військовослужбовців Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку Збройних Сил України на Схід України, на Операцію об’єднаних сил (ООС).

На запрошення керівництва Відділу участь у заході взяв голова відділення Ужгородського району Єпархіального відділу по взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України Мукачівської єпархії протоієрей Петро Баб’як, повідомляє сайт Мукачівської єпархії УПЦ.

/ m-church.org.ua

Священик здійснив обряд освячення військовослужбовців, які відбувають для виконання завдань за призначенням на територію Луганської області.

/ m-church.org.ua

У словах проповіді отець Петро призвав усіх до сумлінного несення військової служби та побажав військовослужбовцям щасливого повернення додому.

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