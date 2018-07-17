Православний табір на Вінниччині прийняв на відпочинок дітей із Донецької області

До Вінниці 14 липня прибули діти з населених пунктів Жованка та Бахмутка Донецької області, що знаходяться у безпосередній близькості від лінії розмежування.

Під час перебування на Вінниччині діти ознайомляться з її культурними, історичними та духовними пам’ятками та проведуть десять днів у православному дитячому таборі «Анфілада на Дністрі», який організовує Вінницька єпархія у Могилів-Подільському районі, поблизу древнього Лядівського скельного монастиря. Про це повідомляється на сайті Вінницької єпархії УПЦ.

Приїзд дітей організували і представники Командування Повітряних Сил Збройних Сил України та громадської організації «Спілка ветеранів Повітряно-десантних військ Вінниччини».

У Вінниці діти побували у Спасо-Преображенському кафедральному соборі, потім відбулася подорож на катері річкою Південний Буг.

Наступного дня гості з Донеччини відвідали Свято-Троїцький Браїлівський монастир та побували у музеї композитора Петра Чайковського у Браїлові.

Цього ж дня діти мали змогу побачити ще одну подільську обитель – жіночий монастир на честь Барської ікони Пресвятої Богородиці у м. Бар.

16 липня діти переїхали у Могилів-Подільський район та влилися у велику дружну сім’ю табору «Анфілада», який розпочав свою роботу у Лядові під керівництвом архімандрита Аркадія (Сенчуківського).