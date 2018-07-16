В Україні збираються зареєструвати «Палаючу Церкву Матріархального Патріархату»

В Україні збираються офіційно зареєструвати церкву Владики Світу Р'Глора, який є персонажем саги Джорджа Мартіна "Пісня льоду і полум'я"

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook активіст Юрій Гудименко, передає "ДС"

"Ми створили церкву. Справжню. З усієї цієї ось бюрократією, реєстрацією та офіціозом. Сьогодні зібрали підписи, у понеділок до нотаріуса, потім далі по інстанціях, аж до появи по всіх офіційних списках релігійних організацій держави Україна. І це церква Владики Світу. Так, того самого. Р'Глора, Владики Світу, Вогненного бога з "Гри престолів". Так, "ніч темна і сповнена жахів", так, Мелісандра, так, жертви і спалення направо і наліво", - написав він.

Крім того, він уточнив, що офіційна назва церкви - Палаюча Церква Матріархального Патріархату, скорочено - ПЦ МП.

"І якщо вам здається якесь співзвуччя з УПЦ МП, то вам, звичайно, не здається. По-перше, якщо МП прийде в ПЦ, ми плакати не будемо, а по-друге, світло несе тільки церква, яка горить. Або, наприклад, палить. А ми як раз палимо. Напалмом", - уточнив активіст.

"Святими книгами" для новоствореної церкви послужать п'ять томів "Пісні льоду і полум'я", а ікони створив ілюстратор із Харкова.