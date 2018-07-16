У Києві через заходи, присвячені 1030-річчю Хрещення Русі обмежать рух транспорту

У зв'язку з проведенням заходів, присвячених 1030-літтю Хрещення Русі в Києві 24, 27 та 28 липня обмежать рух усіх видів транспорту на ряді вулиць.

Про це йдеться у розпорядженні Київського міського голови Віталія Кличка.

Зазначається, що 24 липня з 12.00 до 13.00 буде обмежений рух усіх видів транспорту на Андріївському узвозі (від будинку №23 до пл. Михайлівської), пл. Михайлівській і на вул. Трьохсвятительській (від пл. Михайлівської до вул. Костьольної).

27 липня з 11.00 до 16.30 рух обмежать на вул. Трьохсвятительській (від пл. Михайлівської до пл. Європейської), вул. Хрещатик (від пл. Михайлівської до пл. Європейської), Володимирському узвозі (від пл. Поштової до пл. Європейської), Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. М. Грушевського), вул. М. Грушевського (від вул.Шовковичної до пл. Європейської).

28 липня з 12.00 до 13.30 буде заборонений рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка (від буд. №20 до буд. №14), вул. Володимирській (від буд. №56 до пл. Софійської), Володимирському проїзді (від пл. Софійської до пл. Михайлівської).

У КМДА звернулись до Нацполіції з проханням забезпечити громадський порядок та організувати схеми організації дорожнього руху на період проведення вказаних заходів.