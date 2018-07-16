Кличко розповів, як виготовляють скульптуру Іллі Муромця для столичного парку (відео)

У Києві на Трухановому острові встановлять пам'ятник богатиреві часів Київської Русі Іллі Муромцю.

Як написав Віталій Кличко на своїй сторінці в Фейсбук, пам'ятник створюють за унікальною технологією: частини для форм скульптури, які потім заливають бронзою, виготовляли за допомогою 3D-принтера.

Кличко пояснив, що без застосування такого принтера роботи могли б затягнутися на кілька років. Цю унікальну технологію запропонував скульптор Володимир Журавель.

«Спочатку скульптуру богатиря, для образу якого позував Василь Вірастюк, виліпили, потім відсканували й за допомогою спеціальної програми створили 3D-модель. Далі кожну деталь майбутнього пам'ятника друкували на 3D-принтері, щоб підготувати форми для лиття Іллі в бронзі», - заявив Кличко.

Пам'ятник буде 11 метрів заввишки разом із горбом і гранітним постаментом. Встановлять скульптуру в парку «Муромець» у столиці.

«Не думаю, що варто сперечатися, чи нам потрібен пам'ятник Муромцю чи ні. Ілля Муромець, який, за переказами, народився під Черніговом, служив князю Володимиру, охороняв Київ і похований у Києво-Печерській лаврі, це наш богатир, це наша історія. [...] Тому Муромець буде стояти в Києві, на території Труханового острова, там, де колись розташовувалася дружина князя Володимира», - підкреслив мер столиці.