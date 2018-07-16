На Волині відбудеться православний молодіжний фестиваль «Фавор»

00:37, 16 липня 2018
Суспільство
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До участі запрошується молодь віком від 15 років / volyn.church.ua

Православний молодіжний фестиваль активного відпочинку та особистого розвитку «Фавор» вже традиційно відбудеться на мальовничому узбережжі озера Тросне поблизу села Карасин Маневицького району, повідомляє сайт Волинської єпархії УПЦ.

/ volyn.church.ua

До участі запрошується молодь віком від 15 років.

Щоб взяти участь у фестивалі «Фавор», необхідно надати медичну довідку (форма 079/о) та зробити внесок у сумі 200 гривень.

З більш детальними умовами участі у фестивалі можна ознайомитися на сайті Волинської єпархії.

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