На Волині відбудеться православний молодіжний фестиваль «Фавор»

На Волині 16-21 липня відбудеться православний молодіжний фестиваль.

Православний молодіжний фестиваль активного відпочинку та особистого розвитку «Фавор» вже традиційно відбудеться на мальовничому узбережжі озера Тросне поблизу села Карасин Маневицького району, повідомляє сайт Волинської єпархії УПЦ.

До участі запрошується молодь віком від 15 років.

Щоб взяти участь у фестивалі «Фавор», необхідно надати медичну довідку (форма 079/о) та зробити внесок у сумі 200 гривень.

З більш детальними умовами участі у фестивалі можна ознайомитися на сайті Волинської єпархії.