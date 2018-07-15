На Житомирщині у багатодітній родині хрестили відразу 8 дітей

У багатодітній родині Яремчуків із Житомирщини мати вирішила одним махом похрестити одразу вісьмох дітей.

За кумів мати Наталія взяла друзів і знайомих з Київщини, Закарпаття і рідного селища. Навіть священик став хрещеним одразу двох діточок. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Подивитися на незвичайне дійство зійшлося ледь не все село. Мати дітей 35-річна Наталя спостерігає з порога, адже на таїнстві їй бути не можна. За її словами, з дев'ятьох дітей хрещений був лише старший - 14-річний Назарій. За домашніми клопотами хрестини інших постійно відкладали.

Хрещених батьків збирали по всій Україні. Двох Яремчуків за похресників узяв сам священик. Нагадує, тепер у кумів Наталі багато обов'язків.

"Будуть не тільки хрещеними батьками сьогодні, а впродовж всього свого життя приведуть до церкви, навчать молитов, навчать гаряче вірити у Бога", - каже місцевий священик.