У церкві на Київщині провели православний літній дитячий табір
На теріторії церкви на честь Покрова Божої Матері в селі Поділля на Київщині був проведений багатоденний літній дитячий табір.
Правосланий табір відвідували близько тридцяти дітей Київщини та столиці, повідомляє сайт Бориспільської єпархії УПЦ.
За словами організаторів – вже десять років поспіль вдається зібрати дітей разом, провести чудовий уікенд у селі, а потім цілий рік чекати нової зустрічі.
«За допомогою цікавих та повчальних майстер-класів ми доносимо дітям, що церква – це те місце, де їх завжди чекають, де можна поводитися природньо, і плекати віру в Бога разом зі своїми однолітками», - розповідає настоятель храму, протоієрей Олександр Губенко.
У програмі літнього табору були спортивні ігри на свіжому повітрі, традиційне чаювання, перед яким обов’язкова спільна молитва, а потім цікаві заняття з рукоділля чи жваві перегони, а також пісні усім колективом під гітару.
Підсумком занять у театральній студії табору стала міні-вистава, яка відбулася цієї неділі після Божественної літургії.