У церкві на Київщині провели православний літній дитячий табір

На теріторії церкви на честь Покрова Божої Матері в селі Поділля на Київщині був проведений багатоденний літній дитячий табір.

Правосланий табір відвідували близько тридцяти дітей Київщини та столиці, повідомляє сайт Бориспільської єпархії УПЦ.

За словами організаторів – вже десять років поспіль вдається зібрати дітей разом, провести чудовий уікенд у селі, а потім цілий рік чекати нової зустрічі.

«За допомогою цікавих та повчальних майстер-класів ми доносимо дітям, що церква – це те місце, де їх завжди чекають, де можна поводитися природньо, і плекати віру в Бога разом зі своїми однолітками», - розповідає настоятель храму, протоієрей Олександр Губенко.

У програмі літнього табору були спортивні ігри на свіжому повітрі, традиційне чаювання, перед яким обов’язкова спільна молитва, а потім цікаві заняття з рукоділля чи жваві перегони, а також пісні усім колективом під гітару.

Підсумком занять у театральній студії табору стала міні-вистава, яка відбулася цієї неділі після Божественної літургії.