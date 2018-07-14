У церкві на Київщині провели православний літній дитячий табір

21:21, 14 липня 2018
Суспільство
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Правосланий табір відвідували близько тридцяти дітей Київщини та столиці / boryspil-eparchy.org

Правосланий табір відвідували близько тридцяти дітей Київщини та столиці, повідомляє сайт Бориспільської єпархії УПЦ.

/ boryspil-eparchy.org

За словами організаторів – вже десять років поспіль вдається зібрати дітей разом, провести чудовий уікенд у селі, а потім цілий рік чекати нової зустрічі.

«За допомогою цікавих та повчальних майстер-класів ми доносимо дітям, що церква – це те місце, де їх завжди чекають, де можна поводитися природньо, і плекати віру в Бога разом зі своїми однолітками», - розповідає настоятель храму, протоієрей Олександр Губенко.

/ boryspil-eparchy.org

У програмі літнього табору були спортивні ігри на свіжому повітрі, традиційне чаювання, перед яким обов’язкова спільна молитва, а потім цікаві заняття з рукоділля чи жваві перегони, а також пісні усім колективом під гітару.

/ boryspil-eparchy.org

Підсумком занять у театральній студії табору стала міні-вистава, яка відбулася цієї неділі після Божественної літургії. 

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