У Софійському соборі реставрують мозаїки та фрески XІ століття
18:16, 14 липня 2018Суспільство
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У Софійському соборі стартує реставрація мозаїк, фресок та олійного живопису / religion.in.ua
У Софійському соборі стартує реставрація мозаїк, фресок та олійного живопису XІ століття у південному крилі трансепту.
Такі роботи проводять тут уперше за часи незалежності, повідомляє "Релігія в Україні".
За чий кошт відбувається реставрація, який об’єм робіт належить виконати реставраційній майстерні заповідника, які результати перших зондажних досліджень, чому реставрують саме цю ділянку, - відповіді на ці та інші запитання організатори обіцяють дати на прес-конференції 16 липня о 14.00 у Софійському Соборі.
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