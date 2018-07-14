У Софійському соборі реставрують мозаїки та фрески XІ століття

У Софійському соборі стартує реставрація мозаїк, фресок та олійного живопису XІ століття у південному крилі трансепту.

Такі роботи проводять тут уперше за часи незалежності, повідомляє "Релігія в Україні".

За чий кошт відбувається реставрація, який об’єм робіт належить виконати реставраційній майстерні заповідника, які результати перших зондажних досліджень, чому реставрують саме цю ділянку, - відповіді на ці та інші запитання організатори обіцяють дати на прес-конференції 16 липня о 14.00 у Софійському Соборі.