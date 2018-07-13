Священик з Тернопільщини показав колекцію фотографій світанків

16:36, 13 липня 2018
Суспільство
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Священик показав фото світанків / facebook.com/oleksiyfilyk

Священнослужитель розповів, що нещодавно прочитав про людину, яка протягом року колекціонувала світанки, повідомляє зайт міста Тернопіль.

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"Досить смішна мрія, але до вересня місяця хочу втілити її в реальність і зробити колекцію зі ста фотографій", - написав отець Олексій в Facebook.

Він зізнається, що це неймовірні відчуття й кожен світанок або захід на рідній землі по-особливому прекрасний.

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