Священик з Тернопільщини показав колекцію фотографій світанків

Священик Олексій Філюк з села Шушківці Тернопільської області вирішив зібрати колекцію фото світанків і заходів.

Священнослужитель розповів, що нещодавно прочитав про людину, яка протягом року колекціонувала світанки, повідомляє зайт міста Тернопіль.

"Досить смішна мрія, але до вересня місяця хочу втілити її в реальність і зробити колекцію зі ста фотографій", - написав отець Олексій в Facebook.

Він зізнається, що це неймовірні відчуття й кожен світанок або захід на рідній землі по-особливому прекрасний.