Священик з Тернопільщини показав колекцію фотографій світанків
16:36, 13 липня 2018Суспільство
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Священик показав фото світанків / facebook.com/oleksiyfilyk
Священик Олексій Філюк з села Шушківці Тернопільської області вирішив зібрати колекцію фото світанків і заходів.
Священнослужитель розповів, що нещодавно прочитав про людину, яка протягом року колекціонувала світанки, повідомляє зайт міста Тернопіль.
"Досить смішна мрія, але до вересня місяця хочу втілити її в реальність і зробити колекцію зі ста фотографій", - написав отець Олексій в Facebook.
Він зізнається, що це неймовірні відчуття й кожен світанок або захід на рідній землі по-особливому прекрасний.
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