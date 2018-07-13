Потап та Мonatik знялися у ролі священиків у новій українській комедії "Скажене весілля".

Прем’єра повнометражної зіркової комедії відбудеться 4 жовтня цього року, повідомляє "ТСН".

"Знімання минули дуже швидко, наче стрибок із парашутом. Злагоджена командна робота дала свій результат, і зараз у мене є внутрішнє відчуття, що нам усе вдалося. На широких екранах на глядачів чекатиме скажено динамічна та смішна історія, несподівані перевтілення відомих українських акторів і зірок шоу-бізнесу, а також безліч сюрпризів", – зазначив режисер стрічки Влад Дикий.

Олексій Потапенко (Потап) зіграв у стрічці роль священика Євлампія, а його колега MONATIK – дяка Пилипона.

"Експериментувати, виходити із зони комфорту і робити щось нове – вкрай цікаво для мене. Тим більше кіно – це можливість спробувати себе в зовсім незвичній ролі, та ще й у комедії в кадрі разом з Потапом", – коментує MONATIK свою участь у "Скаженому Весіллі".

"У такому образі почуваюся дуже комфортно. До того ж він для мене не в новинку – я вже з'являвся в схожому амплуа і в кліпах, і в гумористичних сценках. Священик Євлампій – цікавий збірний образ священнослужителів-аферистів, що в жодному разі не висміює церкву", - зазначив Потап.