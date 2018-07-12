На Житомирщині перепоховали останки українського воїна Петра Барбуха, який загинув у серпні 2014

Учасника бойових дій на Сході України Петра Барбуха 5 липня ховали вдруге у рідному селі Жеребилівка Новоград-Волинського району на Житомирщині.

Він загинув у складі танкового екіпажу під командуванням старшого лейтенанта Артема Абрамовича під час бою з ворогом у серпні 2014 року, повідомляє сайт Житомирської єпархії УПЦ.

Чин перепоховання загиблого воїна звершив настоятель Свято-Різдва Богородичного храму УПЦ села Піщів протоієрей Сергій Матвійчук. В напутньому слові священик наголосив на жертовному подвигу воїнів, які не шкодуючи навіть свого життя, виконують свій військовий обов’язок.

Барбух Петро Петрович - навідник танкового взводу 3-ї танкової роти танкового батальйону 30-ї окремої гвардійської Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України, солдат, повідомляє портал "Меморіал Героям України".

Народився 12 липня 1983 року в селі Жеребилівка Новоград-Волинського району Житомирської області.

З літа 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході України.

12 серпня 2014 року солдат Барбух загинув у бою в районі селища міського типу Никифорове Сніжнянської міської ради Донецької області.

Танк Т-64, екіпаж якого (командир танку – старший лейтенант Абрамович, навідник - солдат Барбух, механік-водій – сержант Антонюк) прикривав відхід поранених військовослужбовців з блокпоста, вступив у нерівний бій з російськими танками. В ході бою, танк старшого лейтенанта Абрамовича здійснив таран російського танку Т-72, який рухався на нього на шаленій швидкості. В результаті зіткнення здетонував боєкомплект українського танку, екіпаж якого, з того часу, вважався зниклим безвісти.

Тільки через тривалий час після бою, рештки солдата Барбуха були ідентифіковані завдяки експертизі ДНК.

5 березня 2015 року похований на кладовищі села Жеребилівка Новоград-Волинського району.

Понад три роки тривали пошуки іншого члена екіпажу Ярослава Антонюка, коли було вичерпано всі можливості, наприкінці 2017 року було проведено ексгумацію могили Артема Абрамовича, і в ній за результатами експертиз виявлені рештки двох його побратимів - Антонюка і Барбуха. 5 липня 2018 року в с. Жеребилівка проведене перепоховання Петра Барбуха

Указом Президента України № 473/2015 від 13 серпня 2015 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Указом № 9 від 19 вересня 2015 року нагороджений знаком "Народний Герой України" (посмертно).