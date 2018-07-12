У Львівському Гарнізонному храмі УГКЦ відкрилась фотовиставка «Погляд майбутнього» очима дітей

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла Львівської архиєпархії УГКЦ відкрилась фотовиставка «Погляд майбутнього» очима дітей.

Про це повідомляє galinfo.com.ua з посиланням на сторінку в Facebook настоятеля храму отця Степана Суса.

Захід має на меті привернути увагу світової спільноти до маленьких українців, у яких війна вкрала можливість зростати в повній сім'ї, відчувати любов і турботу обох батьків.

Фотовиставку організували громадські організації «Серця Кіборгів», «Корпус справедливості» керівництво аеропорту «Бориспіль» та Державна прикордонна служба України.

Кожен зможе зазирнути в очі дітей, у яких війна забрала батьків, задуматись над їх проблемами і ще раз усвідомити, що в Україні триває війна.