Українських комбайнерів благословили на початок сільськогосподарських робіт.

У вівторок, 10 липня, настоятель Спасо-Преображенського храму с. Мала Ворожба на Сумщині взяв участь у святі Першого снопа. Був відслужений молебень перед образом Божої Матері "Спорительниця хлібів" на початок сільськогосподарських робіт. По закінченні молебню отець Димитрій окропив техніку і всіх співробітників святою водою, дав Боже благословення і побажав молитовної допомоги і заступництва Пресвятої Богородиці, родючості і достатку, повідомляє "Православна Сумщина".

У Лохвиці Полтавської області звершив молебень перед початком усякого доброго діла і благословив комбайнерів на початок жнив благочинний Лохвицького округу протоієрей Михайло Толстяк, повідомляється на сайті Кременчуцької єпархії УПЦ.

Перш, ніж вивести зернозбиральні комбайни у поле, священик освятив комбайнерів і їх техніку для подальшої плідної роботи на хлібних полях. Отець Михаїл привітав усіх працівників підприємства з початком жнив, побажав Божого благословення та в доброму здоров'ї виконати свою нелегку хліборобську місію.