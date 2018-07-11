З підвалу кафедрального собору Житомира перевезуть скелет мамонта

Унікальний скелет мамонта, родом з Овруцького району Житомирської області, який досі знаходиться у підвальному приміщенні Свято-Хрестовоздвиженського кафедрального собору УПЦ, готується до переїзду.

Про це повідомляє "Житомир.Life".

Про подальшу долю музейного експонату розповів директор Житомирського обласного краєзнавчого музею Роман Насонов.

“Експонат з музею природи, мамонт, наш місцевий мамонт знаходиться у підвальному приміщенні Хресто-Воздвиженського кафедрального собору, він в нормальному експозиційному стані, він лаштується до переїзду, ми будемо очікувати, що житомиряни вже скоро його побачать”, - повідомив Роман Насонов.

Точна дата переїзду поки невідома.

“Говорити про конкретну дату ще поки не можемо,тому що там свої нюанси, а побачимо ми його у приміщенні Магістрату”, - зазначив директор Житомирського обласного краєзнавчого музею.