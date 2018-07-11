На Одещині підліток поглумився над могилами, зламавши хрести

Підліток поглумився над могилами, зламавши хрести, в Ізмаїльському районі Одеської області.

Про це повідомляє NEWSONE з посиланням на повідомлення прес-служби ГУНП області.

Відзначено, що перед цим група підлітків 11-13 років вживала алкоголь. Пізніше, ближче до вечора, компанія пішла купатися, але між хлопцями виникла сварка.

"Образившись на дівчат, 13-річний житель смт. Суворове став ламати дерев'яні хрести з могил на сільському кладовищі, повз якого на той момент вони проходили. У результаті злочинних дій було зламано 54 хрести", - розповіли в поліції.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.