На Тернопільщині на подвір’ї церкви знайшли поховання людей
09:51, 11 липня 2018Суспільство
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На подвір’ї церкви на Тернопільщині знайшли останки людей / teren.in.ua
У Зборові на подвір’ї церкви Преображення Господнього знайшли поховання людей.
Наразі експерти разом з істориками визначають час поховання і деталі, про які стане відомо пізніше, повідомляє "Терен".
Ймовірно, як зазначають місцеві краєзнавці, це закатовані енкаведистами в’язні Зборівської тюрми. Зараз у приміщенні колишньої в’язниці функціонує районна лікарня, яка розташована поряд з церквою.
У минулому столітті в підвалах Зборівської лікарні відбували покарання не лише злочинці, а й патріоти краю: просвітянці, активісти, члени УПА.
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