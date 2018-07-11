На Тернопільщині на подвір’ї церкви знайшли поховання людей

У Зборові на подвір’ї церкви Преображення Господнього знайшли поховання людей.

Наразі експерти разом з істориками визначають час поховання і деталі, про які стане відомо пізніше, повідомляє "Терен".

Ймовірно, як зазначають місцеві краєзнавці, це закатовані енкаведистами в’язні Зборівської тюрми. Зараз у приміщенні колишньої в’язниці функціонує районна лікарня, яка розташована поряд з церквою.

У минулому столітті в підвалах Зборівської лікарні відбували покарання не лише злочинці, а й патріоти краю: просвітянці, активісти, члени УПА.