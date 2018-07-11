На озері Світязь розміститься православний наметовий табір для молоді.

Наметове містечко буде розміщено на території чоловічого Петропавлівського монастиря села Світязь Волинської області, повідомляється на сайті Володимир-Волинської єпархії УПЦ.

Єпархіальний відділ у справах сім’ї, молоді та соціального служіння запрошує молодих людей віком від 15-ти років до відпочинку 6-10 серпня у православно-патріотичному таборі «Цитадель».

Для реєстрації необхідно телефонувати за номерами вказаними на сайті єпархії.