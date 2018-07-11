На озері Світязь розміститься православний наметовий табір для молоді
07:23, 11 липня 2018Суспільство
153 0
Наметове містечко буде розміщено на території чоловічого Петропавлівського монастиря / volynnews.com
На озері Світязь розміститься православний наметовий табір для молоді.
Наметове містечко буде розміщено на території чоловічого Петропавлівського монастиря села Світязь Волинської області, повідомляється на сайті Володимир-Волинської єпархії УПЦ.
Єпархіальний відділ у справах сім’ї, молоді та соціального служіння запрошує молодих людей віком від 15-ти років до відпочинку 6-10 серпня у православно-патріотичному таборі «Цитадель».
Для реєстрації необхідно телефонувати за номерами вказаними на сайті єпархії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter