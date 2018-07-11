На Рівненщині попрощалися з бійцем 14 ОМБр, смертельно пораненим під Попасною

Жителі Полісся провели в останню путь воїна АТО - Івана Борсука, 1986 року народження, який помер у неділю, 8 липня, у харківському військовому госпіталі від отриманих поранень в районі населеного пункту Попасна Донецької області.

У вівторок, 10 липня, тіло загиблого воїна зустріли на центральній площі міста Дубровиця Рівненської області, де була відслужена заупокійна літія, повідомляє сайт Сарненської єпархії УПЦ.

Поховали військовослужбовця на цвинтарі його рідного села Лютинськ Дубровицького району Рівненської області.

У покійного залишилися батьки, сестра, дружина і маленька дочка.