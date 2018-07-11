На Рівненщині попрощалися з бійцем 14 ОМБр, смертельно пораненим під Попасною

00:52, 11 липня 2018
Суспільство
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Іван Борсук отримав смертельне вогнепальне поранення голови / sarny.church.ua

Жителі Полісся провели в останню путь воїна АТО - Івана Борсука, 1986 року народження, який помер у неділю, 8 липня, у харківському військовому госпіталі від отриманих поранень в районі населеного пункту Попасна Донецької області.

У вівторок, 10 липня, тіло загиблого воїна зустріли на центральній площі міста Дубровиця Рівненської області, де була відслужена заупокійна літія, повідомляє сайт Сарненської єпархії УПЦ.

/ sarny.church.ua

Поховали військовослужбовця на цвинтарі його рідного села Лютинськ Дубровицького району Рівненської області.

У покійного залишилися батьки, сестра, дружина і маленька дочка.

Поховали військовослужбовця на цвинтарі його рідного села
/ sarny.church.ua
Поховали військовослужбовця на цвинтарі його рідного села / sarny.church.ua

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