У Володимирському соборі попрощалися з Левком Лук'яненком

У вівторок, 10 липня, у Володимирському соборі попрощалися з дисидентом і борцем за незалежність України Левком Лук'яненком.

До храму прийшли сотні людей. Попрощатися із дисидентом прийшов президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною. Про це повідомляє "Інформатор".

Глава держави разом із дружиною принесли букети троянд українському громадському діячеві.

Відспівування Лук'яненка звершив Патріарх Філарет, згадавши заслуги і роль дисидента у становленні української держави.

Нагадаємо, що видатний українець Левко Лук'яненко пішов з життя 7 липня у віці 89 років. Левко Лук'яненко - український дисидент і політик часів СРСР, співзасновник Української Гельсінської групи, політик і громадський діяч, народний депутат України, Герой України, письменник, автор «Акту проголошення незалежності України» від 24 серпня 1991 року, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року.