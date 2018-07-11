У Володимирському соборі попрощалися з Левком Лук'яненком

00:38, 11 липня 2018
Суспільство
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Відспівування Лук'яненко звершив Патріарх Філарет / kiev.informator.ua

До храму прийшли сотні людей. Попрощатися із дисидентом прийшов президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною. Про це повідомляє "Інформатор".

Глава держави разом із дружиною принесли букети троянд українському громадському діячеві.

/ kiev.informator.ua

Відспівування Лук'яненка звершив Патріарх Філарет, згадавши заслуги і роль дисидента у становленні української держави.

Нагадаємо, що видатний українець Левко Лук'яненко пішов з життя 7 липня у віці 89 років. Левко Лук'яненко - український дисидент і політик часів СРСР, співзасновник Української Гельсінської групи, політик і громадський діяч, народний депутат України, Герой України, письменник, автор «Акту проголошення незалежності України» від 24 серпня 1991 року, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року.

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