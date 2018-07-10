Полтавська духовна семінарія запрошує на навчання іконопису

Полтавська місіонерська духовна семінарія запрошує на навчання іконопису.

Іконописне відділення Полтавської семінарії є одним із провідних напрямів підготовки професійних фахівців в області церковного мистецтва, навчальна програма якого поєднує вивчення мистецтва іконопису з богословською освітою, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на сайт семінарії.

Зокрема майбутні іконописці отримують знання не тільки з іконопису та історії християнського мистецтва, але також вивчають реставрацію давніх пам’яток церковного живопису, основи академічного малюнка і живопису, техніку мозаїки, катехізис, Біблійну історію Старого і Нового Завітів, церковнослов’янську мову та інше.

До навчання на іконописному відділенні семінарії приймаються особи чоловічої і жіночої статі у віці від 17 до 35 років, із середньою загальною, спеціальною або вищою освітою (бажано наявність художньої освіти), які успішно склали іспити з основ іконопису, художнього малюнку та Біблійної історії Старого і Нового Завітів.

Термін навчання – 4 роки. Форма навчання – стаціонарна.

Після закінчення випускники отримують диплом Полтавської місіонерської духовної семінарії з присвоєнням кваліфікації за спеціальністю: «Іконопис».

З більш детальною інформацією про іконописне відділення та з правилами прийому можна ознайомитися на сайті Полтавської семінарії.