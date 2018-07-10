На Закарпатті засудили до 4,6 років чоловіка, який обкрадав місцеві храми

Судом підтримано позицію Хустської місцевої прокуратури, визнано винним у вчиненні ряду крадіжок, раніше неодноразово судимого, мешканця Хустщини та призначено покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє "Прозахід" з посиланням на прес-службу прокуратури Закарпатської області.

Як повідомив виконувач обов'язків керівника Хустської місцевої прокуратури Володимир Келемен, обвинувачений, який вже був неодноразово судимий за вчинення умисних злочинів, на шлях виправлення та перевиховання не став, а навпаки, повторно вчинив ряд умисних крадіжок від місцевих мешканців, у тому числі, і обгрунтовано обвинувачувався у вчинених, наприкінці лютого минулого року, крадіжках з храмів сіл Драгово та Кічерели, Хустського району.

Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч.3 ст.185 КК України (крадіжка, тобто таємне викрадення чужого майна, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням у житло та інше приміщення).

Свою вину у більшій частині злочинів обвинувачуваний визнав та частково повернув потерпілим викрадене майно, однак причетність до вчинення крадіжок майна з храмів категорично заперечував.

Проте, здобутою в ході досудового розслідування доказовою базою та належною процесуальною роботою прокурора, вину злочинця доведено у всіх інкримінованих йому епізодах кримінальних правопорушень та Хустським районним судом йому призначено покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі.