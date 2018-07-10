Рівненські священики здали кров для онкохворих дітей

Священики Рівненської єпархії УПЦ у черговий раз здали кров для онкохворих дітей.

Вчора, 9 липня, священики стали донорами крові для дітей, які проходять лікування у відділенні онкогематології при Рівненській обласній лікарні, повідомляється на сайті Рівненської єпархії УПЦ.

Протягом останніх трьох років здача крові рівненськими священнослужителями стала традицією. Цього разу до акції приєднався навіть єпископ Дубенський Пімен.

"2016 рік у єпархії був оголошений роком допомоги онкохворим дітям. З того часу пастири Церкви Христової регулярно займаються цією доброю справою, лікуючи не тільки души своїх пасомих, а і їхні тіла", - зазначається на сайті єпархії.