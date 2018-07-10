Рівненські священики здали кров для онкохворих дітей

07:40, 10 липня 2018
Суспільство
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Рівненські священики у черговий раз стали донорами крові / rivne.church.ua

Вчора, 9 липня, священики стали донорами крові для дітей, які проходять лікування у відділенні онкогематології при Рівненській обласній лікарні, повідомляється на сайті Рівненської єпархії УПЦ.

/ rivne.church.ua

Протягом останніх трьох років здача крові рівненськими священнослужителями стала традицією. Цього разу до акції приєднався навіть єпископ Дубенський Пімен.

/ rivne.church.ua

"2016 рік у єпархії був оголошений роком допомоги онкохворим дітям. З того часу пастири Церкви Христової регулярно займаються цією доброю справою, лікуючи не тільки души своїх пасомих, а і їхні тіла", - зазначається на сайті єпархії.

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