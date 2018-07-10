У Вінниці відновили розкопки стародавнього домініканського монастиря

Найближчі півтора місяця група археологів у Вінниці буде вивчати Замкову гору і подвір'я колишнього Домініканського монастиря, що на території Мурів.

У цих місцях фахівці вже «копали». Нинішні розкопки повинні завершити розпочате у минулі роки, повідомляє сайт real-vin.com.

У розкопках, якими керує співробітник Інституту археології НАН України Лариса Вингородська, візьмуть участь студенти двох місцевих вищих навчальних закладів.

За словами головного архітектора Вінниці Олександра Рекути, на території Мурів археологічні дослідження тривали протягом трьох років - з 2013 по 2015 роки. Потім - у 2016-2017 роках роботи виконувалися на Замковій горі.

«Проводячи у попередні роки археологічні розкопки на території Спасо-Преображенського собору, ми відкрили дуже цікаві речі, серед яких - стародавня стіна домініканського монастиря 17 століття, а також - піч 16 століття із посудом», - зазначила кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук, керівник Подільської археологічної експедиції Лариса Вингородська.

Вона передбачає, що до того часу Вінниця являла собою торгово-ремісничий центр, а на місці кам'яного у 16 столітті існував дерев'яний Домініканський монастир.

У Вінницькій єпархії УПЦ теж не заперечують проти подальших розвідок науковців. Секретар єпархії протодиякон Владислав Демченко уточнив, що «наші інтереси збігаються».

«Я і громада Преображенського Собору задоволені тим, що роботи продовжилися, потрібно більше знати про історію цього місця і зробити його красивим і цікавим для туристів та відвідувачів. У нас у цьому питанні є абсолютне порозуміння з міською радою та Ларисою Іванівною. Ми готові надавати всю необхідну допомогу і сприяти роботі», - зазначив отець Владислав.