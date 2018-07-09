У Києві до дня Петра та Февронії організували свято для ветеранів сімейного життя

У день пам'яті святих благовірних князів Петра та Февронії у Києві було проведено святковий захід, присвячений Дню сім‘ї, любові і вірності.

Після Божественної літургії у приміщенні недільної школи Свято-Вознесенського храму Голосіївського благочиння відбулося чествування ветеранів сімейного життя, повідомляє сайт Київської митрополії УПЦ.

На свято сім'ї були запрошені сімейні пари, які прожили у шлюбі довгі і щасливі роки. Свідчення про брак деяких пар датується 1951 роком.

Спільно з громадськими організаціями та "Сімейним клубом" ієрея Романа Андрієнка громада храму організувала символічне нагородження ветеранів пам'ятними медалями та грамотами.

У своєму слові благочинний Голосіївського благочиння протоієрей Павел Кирилов вказав на важливість збереження сімейних цінностей та виховання дітей у православній вірі. Також у неформальному спілкуванні за спільною трапезою люди ділилися спогадами про свою молодість.